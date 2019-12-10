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Van'da kömürlükte uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı

Van'ın Edremit ilçesinde evinin kömürlüğünde uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı.

10.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:32Van'da kömürlükte uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı
'ın ilçesinde evinin kömürlüğünde uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şabaniye Mahallesi Yeke Sokak'ta V.A'ya ait evde arama yaptı.
Narkotik köpeği "Zeus"un da kullanıldığı aramada, evin kömürlüğünde plastik varilde 544 gram eroin, 5 kilo 832 gram toz esrar, hassas terazi, cep telefonu ve bir miktar para bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.A. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu nakletmek" suçundan tutuklandı.

Edremit, Van, Güncel

Kaynak: AA

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