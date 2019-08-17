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Van'da konteyner yangını

Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan Yanlızağaç Mahallesinde bir konteynerde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

17.08.2019 10:59 Van'da konteyner yangını
Van- Özalp karayolu üzerinde bulunan Yanlızağaç Mahallesinde bir konteynerde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Van-Özalp karayolu bulunan Yanlızağaç Mahallesinde meydana geldi. Z.K. isimli şahsa ait konteynerde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 2 araç ve 7 personel çıkaran Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından 1 konteyner, 1 ot biçme makinesi, 1 televizyon, 3 kanepe, 1 yayık makinesi, 1 ot toplama tırmığı, 1 adet çadır, 1 tır çadırı ve 3 adet tır lastiğinin yanarken, yangın konteynerin yanında bulunan ahıra sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. - VAN

İtfaiye, Özalp, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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