Haberler » Güncel » Van'da köpek ve kedilerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti - Haber

Van'da köpek ve kedilerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

VAN'da kafasına bidon geçen köpek, su kanalında doğum yapan ve yavruları su kanalında mahsur kalan köpek ile bir binanın bodrum katında mahsur kalan kedi, Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

13.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:04Van'da köpek ve kedilerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

VAN'da kafasına bidon geçen köpek, su kanalında doğum yapan ve yavruları su kanalında mahsur kalan köpek ile bir binanın bodrum katında mahsur kalan kedi, Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

'ın merkez İpekyolu, Tuşba ve Özalp ilçelerinde kurtarılması gereken sokak hayvanları olduğu ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı ekipleri ile Özalp İtfaiye grup Amirliği ekipleri hareket geçti. Vatandaşların ihbarlarını değerlendiren itfaiye ekipleri ilk olarak İpekyolu İlçesi'nde bulunan Sıhke Gölü civarında kafasına plastik bidon geçen sokak köpeğini uzun uğraşları sonucu kurtardı.Diğer bir ihbar ise Tuşba ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nden geldi. Su kanalında doğum yapan bir sokak köpeğinin yavruları kanalda mahsur kaldı. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yavru köpekleri tek tek sudan çıkarttı. Yeni doğan yavru köpekler anneleriyle birlikte Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim edildi. Özalp ilçesinin Mahmudiye Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında mahsur kalan kedi ise Özalp İtfaiye grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı.



İtfaiye, Van, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:52 Erdoğan-Trump görüşmesi (2)
20:47 Ataşehir Belediyesi önünde"işten atılanlar geri alınsın" eylemi
20:46 Bayrampaşa'da banka soyguncusu vatandaşlar tarafından yakalandı; sıcak anlar kamerada...
20:46 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray'da
20:46 İngiltere'de dondurulmuş etlerin içinde uyuşturucu ele geçirildi
20:29 TRT muhabiri, ABD'de PKK yandaşının saldırısına uğradı
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
20:09 Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı
19:58 Tokat'ta iğrenç olay! 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunan 5 kişi tutuklandı
19:56 Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine Cumhuriyetçi senatörleri de davet etti
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
13.11.2019 20:53:32