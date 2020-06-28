Van'da, koronavirüs önlemleri altında YKS heyecanı

Van'da, koronavirüs önlemleri altında YKS heyecanıYÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT), Van'da da başladı.

28.06.2020 11:48 | Son Güncelleme: 28.06.2020 12:05
Van'da, koronavirüs önlemleri altında YKS heyecanı
YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT), Van'da da başladı. Sınava girecekleri okullara gelen ve heyecanlı oldukları gözlenen adaylar, sosyal mesafe ve maske kurallarına göre salonlara alındı. Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da üniversite adayları ve ailelerinin, YKS'nin ikinci oturumu olan AYT heyecanı başladı. Saat 10.15'te başlayan sınav, 180 dakika sürecek. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Van'da, sabahın erken saatlerinden itibaren aileleriyle sınava girecekleri okullara gelen adaylar, saat 09.00 itibarıyla içeri alınmaya başlandı. Sınav görevlileri, adaylara maske ve dezenfektan dağıttı. Polis ekiplerinin yaptığı üst aramasının ardından adaylar, salonlara alınırken, aileler de okul bahçesi dışında bekledi. Van’da, koronavirüs önlemleri altında YKS heyecanı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Koronavirüs, Van, Güncel, Haber

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