Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Van'da koronavirüs tedbirleri kapsamında iki caddeye giriş çıkışlar kısıtlandı

Van'da iki caddede koronavirüsle mücadele kapsamında giriş çıkışlar kısıtlandı, mağaza ve market çalışanlarıyla müşterilere maske zorunluluğu getirildi.

10.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:06
Van'da koronavirüs tedbirleri kapsamında iki caddeye giriş çıkışlar kısıtlandı
Van 'da iki caddede koronavirüsle mücadele kapsamında giriş çıkışlar kısıtlandı, mağaza ve market çalışanlarıyla müşterilere maske zorunluluğu getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs (Covid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun yeni kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz Cumuhriyet caddesi-İkinisan kavşağına kadar, Maraş caddesi-Semaverli kavşağa kadar olan bölümü trafik ve yaya geçişine bugün saat 14.00 itibariyle kısıtlanmıştır. Karar gereği kısıtlama bulunan caddelere zorunlu haller dışında araç ve yayaların girmesi yasaklanmıştır.
Caddelere giriş-çıkışlar polis kontrolünde gerçekleştirilirken, trafik akışı transit sağlanacak. Araçlar caddede yolcu indirip bindirmeyecek. Kısıtlama bulunan caddeye zorunlu olarak giren vatandaşlar, çıkışta yaptıkları işlemleri belgeleyeceklerdir. Yaptıkları işlemleri belgeleyemeyen vatandaşlara, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğinde 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacaktır."
Kurul kararı gereği mağaza ve marketlerde çalışan personelle alışveriş yapan müşterilere de maske takma zorunluluğu getirildiği kaydedilen açıklamada, "Alışveriş için mağaza ve marketlere giren, ancak maskesi bulunmayan vatandaşlara iş yeri sahibi ücretsiz olarak maske temin edecek. Alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayanlara 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacak. İhlalin tekrarı halinde iş yeri sahibine adli işlem yapılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Van, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
48 yaşındaki Defne’nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü Haberler
48 yaşındaki Defne'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Türk dünyasına ’Yeni döneme hazır olun’ mesajı verip Kutadgu Bilig’deki manidar cümleyi paylaştı Haberler
Türk dünyasına "Yeni döneme hazır olun" mesajı verip Kutadgu Bilig'deki manidar cümleyi paylaştı
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
53 milyon liralık çoban desteği 18.00’den sonra hesaplara yatacak Haberler
53 milyon liralık çoban desteği 18.00'den sonra hesaplara yatacak
Haberler ›› Güncel ››Van'da koronavirüs tedbirleri kapsamında iki caddeye giriş çıkışlar kısıtlandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:16: Zabıtadan 8 yaşındaki Arda'ya doğum günü sürprizi - Haber 15:16: İstanbul'un meydanlarında "koronavirüs sessizliği" - Haber 15:16: Hemşirelik programlarından mezun olabilecek öğrencilere uzaktan öğretim imkanı - Haber 15:15: Soma'dan maden ocağında göçük: 1 ölü (2) - Haber 15:14: Avrupa ülkelerinin Kovid-19 ile mücadelesi sürüyor - Haber 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun - Haber 15:02: Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü - Magazin 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler