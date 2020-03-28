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Van'da koronavirüs tedbirleri kapsamında "İl İdare Kurulu" toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında, "İl İdare Kurulu" toplandı.

28.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:30
Van'da koronavirüs tedbirleri kapsamında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında, "İl İdare Kurulu" toplandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bilmez başkanlığında, Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen toplantıya, vali yardımcıları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.
Toplantıda, salgının başlamasından bu yana alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması, bugüne kadar alınan tedbirlere vatandaşların en üst seviyede riayet etmeleri ve kimsenin zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarının sağlanmasına yönelik konular görüşüldü.
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Kaynak: AA

Etiketler: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan, Emin Bilmez, Van, Güncel

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