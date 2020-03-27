Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Van'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 30 sürücüye ceza kesildi

Van'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere aykırı taşımacılık yaptığı belirlenen 30 sürücüye, Kabahatler Kanunu kapsamında ceza uygulandı.

27.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:14
Van'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 30 sürücüye ceza kesildi
Van 'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere aykırı taşımacılık yaptığı belirlenen 30 sürücüye, Kabahatler Kanunu kapsamında ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının, tüm toplu ulaşım araçlarında araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50 düşürüleceğini bildiren genelgesinin ardından, toplu taşıma araçlarında güvenli mesafe denetimi yaptı.
Bu kapsamda, toplu taşıma araçlarının yasağa uyup uymadıklarını kontrol eden ekipler, iki günde denetledikleri 500 araçtan 30'unun sürücüsüne ceza uyguladı.
Trafik Denetleme Şube Müdürü Tanju Özmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, halk otobüsleri ile minibüslerde yapılan kontrollerde sürücülerin genel olarak kurallara uyduğunu tespit ettiklerini söyledi.
Yasağa uymayanlara cezai işlem uyguladıklarını belirten Özmen, "Uygulama kapsamında 2 günde 500'e yakın araçta denetimimiz oldu. 30 sürücünün kurallara uymadığını tespit ettik. Salgının önüne geçilmesi amacıyla yayınlanan bir genelge var. Denetimlerde tüm polis teşkilatı ile zabıta birimleri yetkili." diye konuştu.
Toplu taşıma araçlarındaki denetimlerin devam edeceğini vurgulayan Özmen, şöyle devam etti:
"Şehirlerarası otobüs firma yetkilileri tedbirlerden dolayı sefer sayılarını azalttı. 3 gün önce 160 aracın çıktığı terminalden dün 8 araç çıktı. Fazla yolcu alıp güzergahını değiştiren minibüs ve halk otobüsü şoförleri var. Bunları tespit ettiğimiz zaman hem güzergah değişikliği yaptıkları için 15 gün trafikten men ediyoruz hem de Kabahatler Kanunu kapsamında işlem uyguluyoruz. Bunun bir ileri aşamasında uygun görülürse Hıfzıssıhha Kanununa aykırılıktan 3 bin lira cezası uygulama yoluna gidilecek. Burada toplumun sağlığı önemlidir. Bir kişinin yaptığı hata, çok şeye mal oluyor."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Van, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Van'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 30 sürücüye ceza kesildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Felaketi yaşayan Avrupa’dan bir kötü haber daha geldi: 769 kişi öldü Haberler
Felaketi yaşayan Avrupa'dan bir kötü haber daha geldi: 769 kişi öldü
İstanbul’daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1’i kadın 4 yaralı Haberler
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı
Sumakla ilgili iddia talebi artırdı! 10 yılda satamadığı ürünü 2 günde sattı Haberler
Sumakla ilgili iddia talebi artırdı! 10 yılda satamadığı ürünü 2 günde sattı
Kanepede can veren vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi Haberler
Kanepede can veren vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
Sağlıkçının 2 yaşındaki kızı videoda ’Lüffen’ diye seslendi Haberler
Sağlıkçının 2 yaşındaki kızı videoda "Lüffen" diye seslendi
Uzmanlar uyarıyor: Marketler koronavirüsün yayılması için ideal ortam Haberler
Uzmanlar uyarıyor: Marketler koronavirüsün yayılması için ideal ortam
Rize’de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı Haberler
Rize'de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı Haberler
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı

Son Dakika Güncel Haberleri

15:51: Açık Alanlar, Sevgi Yolları ve Parklar Dezenfekte Ediliyor - Haber 15:50: KOCAELİ Meslek lisesinde 100 tondan fazla dezenfektan üretildi-Yeniden - Haber 15:50: Amasya'da zabıta "evde kal" kuralına farkındalık getirdi - Haber 15:50: Büyükşehir Belediyesi MEŞOT'u dezenfekte ediyor - Haber 15:50: Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Ücretli öğretmenlerin ve usta öğreticilerin... - Haber 15:22: İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı - Haberler 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:04: Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haber 13:10: Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı - Haber 12:34: Terör örgütünün sözde yöneticileri, koronavirüse yakalanan militanları canlı bomba olmaya zorluyor - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 12:23: Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi - Haber