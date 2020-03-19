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Van'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmeler mühürlendi

Van'da koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan tedbirler kapsamında belirlenen kurallara uymayan işletmeler mühürlendi.

19.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:54
Van'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmeler mühürlendi
Van 'da koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan tedbirler kapsamında belirlenen kurallara uymayan işletmeler mühürlendi.
İpekyolu Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeye istinaden faaliyetleri ikinci bir emre kadar durdurulan işletmelere yönelik zabıta ekiplerinin denetimleri sürüyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ile ortak yürütülen çalışmalarda, genelgeye uymayan, vatandaşların bir araya gelerek salgının yayılmasına sebebiyet verebileceği değerlendirilen işletme sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.
Denetimlerde halka sağlığını tehdit ettiği belirlenen bazı işletmeler de mühürlendi.
Koronavirüs önlemleri değerlendirildi
Bu arada Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yapılan genişletilmiş İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı'nda, kentte alınan koronavirüs önlemleri değerlendirildi.
Valilik Ali Paşa Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bilmez, her kurumun üzerine düşen sorumluluğu özverili bir şekilde yerine getirmesinin önem arz ettiğini söyledi.
Dünyanın zor bir süreçten geçtiğine dikkati çeken Bilmez, şunları kaydetti:
"Ülke olarak en az zararla süreci atlatmayı ümit ediyoruz. Vatandaşlarımızı uyarmalıyız. Bireysel temizliğimize dikkat etmeliyiz. Ne ailemizi ne de çevremizi riske atmadan hareket etmeliyiz. Fahiş fiyatlara karşı denetimlerimiz devam ediyor. Sınırımızdaki tedbirleri de sıkı tutuyoruz."
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Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, İpekyolu, Van, Güncel

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