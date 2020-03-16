Van'da koronavirüse ilişkin alınan tedbirler değerlendirildi
Van'da Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.
16.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:58
Van 'da Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda salgın hastalıklara karşı alınan tedbir ve önlemler görüşüldü.
Toplantıda salgın hastalıklara karşı Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan kurallar, bu konuda alınan tedbir ve önlemlerle korunma yollarına dair bilgiler verildi. Virüse karşı vatandaşları bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları gündeme alındı.
Vali Ali Paşa Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İl Sağlık Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Van Ticaret Sanayi Odası, Van Ticaret Borsası, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Edremit Belediyesi, İpekyolu Belediyesi, Tuşba Belediyesi ve İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğünden yetkililer katıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda salgın hastalıklara karşı alınan tedbir ve önlemler görüşüldü.
Toplantıda salgın hastalıklara karşı Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan kurallar, bu konuda alınan tedbir ve önlemlerle korunma yollarına dair bilgiler verildi. Virüse karşı vatandaşları bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları gündeme alındı.
Vali Ali Paşa Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İl Sağlık Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Van Ticaret Sanayi Odası, Van Ticaret Borsası, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Edremit Belediyesi, İpekyolu Belediyesi, Tuşba Belediyesi ve İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğünden yetkililer katıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emin Bilmez, Van, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Güncel
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Güncel
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Güncel
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Güncel
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?