Van'da koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları sürüyor
Van'ın Saray ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
25.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:04
Van 'ın Saray ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde virüsün yayılımının engellenmesine yönelik önlemler artırıldı.
Bu kapsamda ekipler, Kapıköy Tren Garı ve köylerdeki cami, taziye evleri, okul ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde virüsün yayılımının engellenmesine yönelik önlemler artırıldı.
Bu kapsamda ekipler, Kapıköy Tren Garı ve köylerdeki cami, taziye evleri, okul ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte etti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA