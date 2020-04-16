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Van'da koronavirüsü yenen 3 kişi, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu

Van'da koronavirüsü yenen 3 kişi, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu olduVAN'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi sonrası sağlığına kavuşan 3 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları arasında çiçeklerle taburcu edildi.

16.04.2020 19:04 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:09
Van 'da koronavirüsü yenen 3 kişi, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu
VAN'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi sonrası sağlığına kavuşan 3 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları arasında çiçeklerle taburcu edildi.
Van'da Covid-19 testi pozitif çıkan İsmail Akdemir (36), Ersin Kayan (34) ve Esra Koşmaz (26) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu ek binasında tedaviye alındı. Yapılan tedavilerinin ardından 3 hasta, sağlıklarına kavuştu. Koşmaz, Kayan ve Akdemir bugün sağlık çalışanlarının alkışlarıyla çiçeklerle taburcu edildi. Sağlıklarına kavuştukları için çok mutlu olduklarını söyleyen hastalar sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Hastalardan Kayan, "Ben öncelikle burada çalışan sağlıkçı arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Dışarda güvenliğimizi alan polis ve askerlere çok teşekkür ediyorum. Burada gereken ilgi ve alakayı, sevgiyi, tedaviyi her şekilde gösterdiler" diye konuştu. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, bugünde 3 hastanın şifa bulup taburcu olduğunu söyledi. Yaşları 30 ile 36 aralığında olan 3 hastanın tedavisinin başarıyla sonuçlandığını belirten Başhekim Çelik, "Bu güzel günde hastalarımızı taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hastalarımızın ortak özelliği genç olmaları, yaşları 30 ile 36 arasında. Şuana kadar hastanemizde tedavi alan 58 hastamızdan 3'ünü daha taburcu etmiş olduk" dedi. Van’da koronavirüsü yenen 3 kişi, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Van, Güncel
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