Van'da koronavirüsü yenen 4 hasta taburcu oldu
Van'da koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alınan 4 hastanın iyileşerek taburcu edildiği bildirildi.
07.04.2020 09:44 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:44
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan 2'si hemşire 4 kişinin hastalığı yenerek taburcu edildiğini aktardı.
Tüm hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bilmez, fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.
Kaynak: AA
Etiketler: Emin Bilmez, Van, Güncel