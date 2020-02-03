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Van'da 'köy yoğurdu' denetimi

Van'da 'köy yoğurdu' adı altında satılan sağlıksız ve etiketsiz yoğurtların denetimi devam ediyor.

03.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:29Van'da 'köy yoğurdu' denetimi
'da 'köy yoğurdu' adı altında satılan sağlıksız ve etiketsiz yoğurtların denetimi devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Van Büyükşehir ve belediyelerinin katılımlarıyla "köy yoğurdu" adı altında piyasaya sunulan, hijyenik olmayan koşullarda üretilen ve sağlık açısından olumsuz etkileri olan plastik kovalarda ambalajlanan etiketsiz ürünler konusunda denetim yapıldı. Bu ürünlerin satışının tespit edildiği işletmelere yasal mevzuatlar çerçevesinde idari yaptırımlar uygulanarak, çeşitli gramajlarda 110 kova ürün imha edildi. - VAN

İpekyolu, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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