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Van'da küçük Esin 60 lirasını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Esin Afra Karaca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına kumbarasındaki 60 lirayla destek verdi.

01.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:22
Van'da küçük Esin 60 lirasını
Van 'ın Erciş ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Esin Afra Karaca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına kumbarasındaki 60 lirayla destek verdi.
Vanyolu Mahallesi'nde oturan Tenzile Ana İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Karaca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyayı öğrendikten sonra biriktirdiği 60 lirayı bağışlamaya karar verdi.
Ailesinin de destek verdiği Karaca, kumbarasından çıkardığı parayı babasına teslim ederek kampanya için belirlenen hesaba yatırmasını istedi. Baba Ahmet Karaca, kızının biriktirdiği 60 lirayı, Ziraat Bankası'ndaki ilgili hesaba yatırdı.
Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, televizyondan Cumhurbaşkanının konuşmasını izlerken kampanyadan haberdar olduğunu söyledi.
Kumbarasındaki parayı bağışlamak istediğini anlatan Karaca, "Babama bağış yapmak istediğimi söyledim. O da sevindi ve bana destek verdi. Ülkemiz için hepimiz fedakarlık yapmalıyız. Kumbaramda biriktirdiğim 60 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladım. Biz bize yeteriz Türkiyem, biz birlikte güçlüyüz." dedi.
İlçede gelinlik dükkanı bulunan baba Ahmet Karaca ise gösterdiği duyarlılıktan dolayı kızıyla gurur duyduğunu söyledi.
Koronavirüs önlemleri kapsamında iş yerini geçici olarak kapattığını belirten Karaca, "Kızım kumbarasındaki parasını bağışlamak istediğini söyledi. Çok mutlu oldum. Ülkemizin her zamankinden çok birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Çok zor günlerden geçiyoruz. Tüm dünyada etkili olan virüs ülkemizi de etkiliyor. Her gün insanlar ölüyor. Bu günlerde devletimizin yanında olmalıyız. Bu nedenle kızımı kutluyorum. Bana verdiği 60 lirayı bankaya yatırdım ve dekontunu da kendisine verdim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Erciş, Van, Güncel
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