Van'da kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düştü: 23 kişi hayatını kaybetti (2)

VALİ BİLMEZ: 23 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kurtarma çalışmaları sırasında meydana gelen ikinci çığ faciasının ardından açıklama yaptı. İkinci çığda kar altında kalan 23 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Vali Bilmez, şunları söyledi:

"Bugün kurtarma çalışması yapan ekiplerimizin üzerine ikinci bir çığ olayı meydana geldi. ve çığın altında kurtarma ekibi ve pek çok kişinin kaldığını ve şimdiye kadar 30'a yakın kişinin çıkartıldığını, ama maalesef can kayıplarımız olduğu biliniyor. Hem jandarmadan, hem de güvenlik koruyucularımızdan itfaiye personelimizden gönüllü kurtarma çalışmalarına katılan vatandaşlarımız var. Ölülerimiz var. Jandarma teşkilatımızdan 8, güvenlik koruyucularımızdan 3 itfaiye personelimizden 3, 9 da sivil vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin. 30'un üzerinde kişi çıkarıldı. Çıkarıldıkça sevk edildi. İnşallah onların durumunda ciddi bir sorunla karşılaşmayız. Ayrıca kurtarma çalışmaları da devam ediyor."

ESKİ VEKİL DE YARALANDI

Bu arada, Ak Parti Van eski Milletvekili Gülşen Orhan'ın da çığ faciasında yaralandığı ortaya çıktı. Ambulansla Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan, buradaki ilk müdahalesinin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Gülşen Orhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çığın meydana geldiği bölgede, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.