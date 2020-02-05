Van'da kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düştü: 33 ölü, 3 kayıp (6)

SOYLU: 33 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 3 KAYIP VAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çığ felaketinde yaralıların bulunduğu Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesini geldi. Hastaları ziyaret eden Bakan Soylu, yetkililerden sağlık durumları hakkında da bilgi aldı. Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan Bakan Soylu, bugün yaşanan çığ felaketinde 33 kişinin yaşamını yitirdiğini, AFAD'dan alınan bilgiye göre de 3 kişinin daha çığ altında kaldığının tahmin edildiğini söyledi. Bakan Soylu, "Adli Tıp'a nakledilen yaşamını yitirenlerin sayısı 33 oldu. Dün de 5 kaybımız vardı. Dün biri şoför, diğeri belediye görevlisi 2 kişi çığ altında kalmıştı. Sabah saatlerinde onları kurtarmak için çalışmalar yapılıyordu. İkinci bir çığ olayı oldu" ifadelerini kullandı.

ATEŞYİN ÇEVRESİNDE ISINIRKEN ÇIĞ DÜŞTÜ

Bakan Soylu, bölgede çığ altında kalan 2 kişi için yürütülen çalışmalarda görev yapan kurtarma görevlilerinin yaktıkları ateşin çevresinde ısınmaya çalışırken, çığ felaketinin yaşandığını belirterek, "Çığ felaketinde hayatını kaybeden ve yaralananların çoğu yaktıkları ateşin çevresinde ısınmaya çalışan kişilerdi. Bu sırada çalışmayı yapanlarda kayıp ve yaralı söz konusu değil. Ülkemizin başı sağolsun, çok acı bir kayıp. Büyük bir afetle karşı karşıya kaldık. Şu an itibariyle 67 kişiyi kurtardık, bunlardan bazıları taburcu oldu." dedi.

HAVA SICAKLIĞI EKSİ 24 DERECE ULAŞTI

Afetin ardından bölgeye geldiğini belirten Bakan Soylu, hava sıcaklığının sıfırın altında 24 dereceye kadar düştüğünü söyledi. Soylu, "Çok soğuk bir hava var. Yol açık ama çığ ve kar fırtınası tehlikesi var. AFAD'dan alınan bilgiye göre 3 kişinin daha çığ altında kaldığı değerlendirdiliyor. Olay yerinde arkadaşlarımızla değerlendirme yaptım ve şu an için çalışmalara son verildi. Allah bir daha böyle bir oluyı göstermesin." diye konuştu.

Bakan Soylu, ziyaret ettiği Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 25 yaralı bulunduğunu söyledi. 2 yaralınan Yoğun Bakım Ünitesi'nde bulunduğunu kaydeden Soylu, bu kişilerden 1'inin Ankara'ya sevk edileceğini bildirdi.

VALİ BEYDEN BİLGİ ALIYORUM

İçişleri Bakanı Süleyman soylu, bir gazetecinin İstanbul'daki uçak kazası ile ilgili soruduğu soru üzerine, "İstanbul'daki uçak kazası ile ilgili Vali beyden sürekli bilgi alıyorum. Takipteyim, konu ile ilgili Ulaştırma Bakanı gerekli açıklamaları yapıyor." dedi.