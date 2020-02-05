Van'da kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düştü: 33 ölü, 3 kayıp (7)

SOYLU VE KOCA, YARALILARI ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde çığ felaketinde yaralananları ziyaret etti. Doktorlardan yarılaların sağlık durumları hakkında bilgi alan iki bakan ardından geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, Van'daki çığ falaketi sebebiyle 75 kişinin yaralandığını belirterek, "Hastanelerimizde şu anda 75 yaralımız var. Bu yaralılardan 47'si yatarak tedavi görüyor. 6 hastamız yoğun bakımda, genel durumları ağır değil. 1 hastamızın ameliyatı planlanıyor. İlk çığ felaketinde 5 vatandaşımız, ikincisinde de 33 vatandaşımız şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. başımız sağolsun" dedi.

'700 KİŞİLİK UZMAN EKİP GÖREV YAPTI'

Bakan Koca, yaşanan iki çığ felaketinde ilk andan itibaren UMKE, 112 ve uzman ekipten oluşan 700 kişilik kurtarma ekibi nin bölgeye sevk edildiğini ayrıca, 119 ambulansın da bölgede görevlendirildiğini bildirdi.

KOCA: UÇAK KAZASINDA HASTANELERE 157 YARALI GÖTÜRÜLDÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da pistten çıkan uçak kazası ile ilgili de yaralılar hakkında bilgi verdi. Bakan Koca, "Yakın takipteyiz. Hastanelerimize toplam 157 yaralı götürüldü. 2 hastamız yoğun bakımda, genel durumları iyi. Maalesef 1 vatandaşımızın da hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz." dedi.

SOYLU: 33 ŞEHİDİMİZ VAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yaptığı kısa açıklamada çığ felaketinde 33 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek şunları söyledi:

"1 astsubay, 10 uzman çavuş olmak üzere 11 jandarma, 8 güvenlik korucusu, 3 itfaiye görevlisi, 2 karayolları çalışanı, 1 Turkcell çalışanı ile ilk çığda kar altında kalan yakınlarını kurtarmaya gelen siviller olmak üzere toplam 33 vatandaşımız şehit olmuştur. Milletimizin başı sağolsun."