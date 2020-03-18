Van'da kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Van'ın Özalp ilçesinde kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
18.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:34
Van 'ın Özalp ilçesinde kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Sarıköy mahallesinde bir köpek, yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyuya düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 2 saatlik çalışmanın ardından köpeği mahsur kaldığı yerden çıkardı.
Vatandaşlar, duyarlı davranışlarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Sarıköy mahallesinde bir köpek, yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyuya düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 2 saatlik çalışmanın ardından köpeği mahsur kaldığı yerden çıkardı.
Vatandaşlar, duyarlı davranışlarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA
Manşet
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