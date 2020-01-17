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Van'da lise öğrencilerinin karne sevinci kazayla son buldu

Van'ın Tuşba ilçesinde karne alan 3 lise öğrencisi, gezintiye çıktıkları kamyonetin menfeze çarpması sonucu yaralandı.

17.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:18Van'da lise öğrencilerinin karne sevinci kazayla son buldu
'ın ilçesinde karne alan 3 lise öğrencisi, gezintiye çıktıkları kamyonetin menfeze çarpması sonucu yaralandı.

Dilimli Mahallesi'nde lise öğrencisi Harun K, iki okul arkadaşıyla karnelerini aldıktan sonra babasına ait 34 BGV 027 plakalı kamyonetle gezintiye çıktı.
Harun K'nin kullandığı kamyonet, yağışın etkisiyle kayganlaşan yoldan çıkarak dere yatağındaki menfeze çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen AFAD ekipleri, yaralı öğrencileri araçtan çıkardı.
Ambulanslarla YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırılan öğrencilerden ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Ekipler, araçta yaptıkları incelemede öğrencilere ait karne, takdir ve teşekkür belgeleri buldu.

Tuşba, Van, Güncel

Kaynak: AA

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