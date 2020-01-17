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Van'da lösemili çocuklara anlamlı ziyaret

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ni ziyaret ederek, hematoloji servisindeki lösemili çocuklarla bir araya geldi.

17.01.2020 10:20 | Son Güncelleme: 17.01.2020 10:36Van'da lösemili çocuklara anlamlı ziyaret
Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ni ziyaret ederek, hematoloji servisindeki lösemili çocuklarla bir araya geldi.

Salih Yıldız Ortaokulu tarafından tedavi gören lösemili çocuklar için bir hafta önce düzenlenen dayanışma yemeğinde elde edilen gelirle ihtiyaç malzemesi alındı.

Bilmez ve beraberindeki öğretmenler, lösemili çocuklar için alınan malzemeleri dağıttı.

Odaları dolaşarak çocuklarla sohbet eden Bilmez, bu anlamlı davranışlarından dolayı öğretmenleri tebrik etti.

YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Çocuk Hemotoloji, Onkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kamuran Karaman, ziyaretin hem lösemi çocuklar hem de hasta yakınları için moral olduğunu söyledi.

Bu tarz etkinliklerin toplumda farkındalığı artırmak için önemli olduğunu vurgulayan Karaman, "Hastalar şu an çok zor bir süreçten geçiyor. Hastalarımızın ilgiye, sevgiye ihtiyaçları var. Yapılan ziyaret küçük hastaları çok mutlu etti, onlara büyük bir moral oldu." dedi.

Ziyarete YYÜ Başhekimi Dr. Ümit Haluk İliklerden, YYÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tuncel, Salih Yıldız Ortaokulu Okul Müdürü Okay Sayır ve öğretmenler katıldı.

Emin Bilmez, Van, Güncel

Kaynak: AA

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