Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Van'da mağaza ve marketlerde çalışan personel ve müşterilere maske zorunluluğu

Van'da mağaza ve marketlerde çalışan personel ve müşterilere maske zorunluluğu getirildi.

10.04.2020 12:23 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:23
Van'da mağaza ve marketlerde çalışan personel ve müşterilere maske zorunluluğu
Van 'da mağaza ve marketlerde çalışan personel ve müşterilere maske zorunluluğu getirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Korona virüs pandemisi ile mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği; mağaza ve marketlerde çalışan personel ile alışveriş yapan müşterilere maske takma zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda, mağaza ve marketlerde çalışan personel sosyal mesafeyi koruyacak ve maske takmaları da zorunlu olacak. Vatandaşların market ve mağazalara maskeli girmeleri zorunlu olacak. Alışveriş için mağaza ve marketlere giren, ancak maskesi bulunmayan vatandaşlara iş yeri sahibi ücretsiz olarak maske temin edecek. Alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayanlara 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacak. İhlalin tekrarı halinde iş yeri sahibine adli işlem yapılacaktır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Van, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali Haberler
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı Haberler
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber’a tepki yağdı Haberler
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı
Haberler ›› Güncel ››Van'da mağaza ve marketlerde çalışan personel ve müşterilere maske zorunluluğu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:32: Ordu'da sade kutlama - Haber 13:31: AYDIN İyileşen 14 hasta alkışlarla uğurlandı - Haber 13:30: Kenya'yı çöl çekirgeleri tehdit ediyor - Haber 13:30: Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yılı - Haber 13:30: Hastaneden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Haber 13:15: Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor - Haber 12:34: Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti - Magazin 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler