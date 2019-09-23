Haberler » Güncel » Haber

Van'da "Mahalleler Arası Futbol Turnuvası"

Van Büyükşehir Belediyesince "Mahalleler Arası Futbol Turnuvası" düzenlenecek.

23.09.2019 15:26Van'da
Van Büyükşehir Belediyesince "Mahalleler Arası Futbol Turnuvası" düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca düzenlenen turnuvası 21 Ekim'de
başlayacağı bildirildi.
Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerinden turnuvaya katılmak isteyen takımların Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğüne başvuru yapabilecekleri belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"15 - 18 yaş arası gençlerin katılabileceği turnuvaya, sporcular veli muvafakatnamesi, kimlik fotokopisi, sağlık raporu ve ikametgah belgeleri ile başvurabilecek. Lisanslı sporcuların katılım sağlayamayacağı turnuvaya başvurular 26 Eylül - 11 Ekim tarihleri arasında yapılacak."

Futbol, Van, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:38 Şehit astsubayın babaevinde yas
17:38 Cumhuriyet Tırı 303'üncü noktaya ulaştı
17:38 Vesikalık çektirmek için geldi, fotoğrafçıyı bacağından vurdu
17:38 Kazada ölen sürücü, emniyet kemeri ikazını susturmak için aparat takmış
17:37 Otomobil önce kamyona sonra bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
17:37 Emniyet kemeri takmayanlara, ceza yerine simülasyon
17:36 Adana vesikalık çektirmek için girdiği iş yerinde fotoğrafçıyı bacağından vurdu