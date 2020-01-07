Haberler » Güncel » Van'da metruk binada 84 kaçak göçmen yakalandı - Haber

Van'da metruk binada 84 kaçak göçmen yakalandı

VAN'ın merkez İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde metruk bir binada yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurda girdikleri belirlenen Afganistan, Pakistan, Somali ve Bangladeş uyruklu 84 kaçak göçmen yakalandı.

07.01.2020 09:15 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:16 Van'da metruk binada 84 kaçak göçmen yakalandı

VAN'ın merkez ilçesi Mahallesi'nde metruk bir binada yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurda girdikleri belirlenen , , Somali ve Bangladeş uyruklu 84 kaçak göçmen yakalandı. 

Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanlara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında dün merkez İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Operasyonda metruk binada yapılan aramada, 57 Afganistan, 16 Pakistan, 3 Somali ve 8 Bangladeş uyruklu 84 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak yollarla yurda girdikleri belirlenen kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri belirtilirken, insan kaçakçılığı yapan kişilere yönelik yapılan çalışmalar ise sürüyor. 



Afganistan, Karşıyaka, Pakistan, İpekyolu, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:28   Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (3) - Haber
09:28   İzmir'de 7 DEAŞ mensubu yakalandı - Haber
09:28   Ankara Büyükşehir Belediyesi 145 taşınmaz için ihaleye çıkacak - Haber
09:27   Telefon dolandırıcıları, bu kez polise, kendilerini komiser olarak tanıttı - Haber
09:21   İsmet Sezgin Efeler'de anıldı - Haber
08:26   Marmara ve Ege bölgelerinde şiddetli sağanak ve fırtına etkili olacak - Haber
00:44   İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu - Haber
00:06   ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı - Haber
00:00   Meksika'da son 13 ayda 873 gizli mezarda bin 124 ceset bulundu - Haber
23:43   Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde - Haber
7.01.2020 09:33:56