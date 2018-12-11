Van'da "Mevlana Haftası" Etkinliği

İpekyolu
Belediyesi Mevlana Haftası
çerçevesinde etkinlik düzenledi.
İpekyolu Belediyesi, kültürel ve sosyal faaliyetlerini geniş kitlelere ulaştırma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.
Mevlana Haftası kapsamında belediyenin Merkez
İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlediği söyleşiye, Araştırmacı-Yazar Sinan Yağmur
katıldı.
"Hz. Mevlana ve Mesnevi'yi Anlama" konulu söyleşide, Hz. Mevlana, Şems-i Tebrizi ve tasavvuf hakkındaki bilgiler, katılımcılarla paylaşıldı.
Programın sonunda Yağmur'a plaket ve hediye takdim edildi.
Katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Merkez,Mevlana Haftası,İpekyolu,Mevlana Celaleddin Rumi
11 Aralık 2018 Salı 14:40