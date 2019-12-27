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Van'da meydana gelen 4 ayrı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti

Van merkez Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde meydana gelen 4 ayrı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

27.12.2019 11:31 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:36 Van'da meydana gelen 4 ayrı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti
merkez ve ilçelerinde meydana gelen 4 ayrı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Tuşba ilçesi Selimbey ve Akköprü mahallelerinde 2 evin, İpekyolu ilçesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde 1 iş yeri, Hacıbekir Mahallesinde 1 evin yandığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba ve İpekyolu Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, 4 ayrı yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Her 4 yangında yaralanan olmazken, maddi zarar meydana geldi. - VAN

İpekyolu, İtfaiye, Tuşba, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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