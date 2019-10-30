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Van'da meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Van'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

30.10.2019 16:14Van'da meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Van'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Van- Hakkari kara yolunun Güzelde mevkisinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 30 AAB 321 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 07 AEZ 433 plakalı minibüs çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole devrildi, minibüs de takla attı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri araçlarda sıkışanları çıkardı.
Kazada Tahsin ve Zerrin Karakoç ile Hazal Turan hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslara kentteki hastanelere kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.

Hakkari, Van, Güncel

Kaynak: AA

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