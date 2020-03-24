Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Van'da minibüsçüler koronavirüse karşı önlemlerini artırdı - Haberler

Van'da minibüsçüler koronavirüse karşı önlemlerini artırdı

Van'ın Özalp ilçesinde minibüsçüler, yeni tip koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında yolcu alma kapasitelerini yarıya düşürdü, 65 yaş üstü bireyleri minibüse almamaya başladı.

24.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:52
Van'da minibüsçüler koronavirüse karşı önlemlerini artırdı
Van 'ın Özalp ilçesinde minibüsçüler, yeni tip koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında yolcu alma kapasitelerini yarıya düşürdü, 65 yaş üstü bireyleri minibüse almamaya başladı.
Özalp Minibüsçüler Kooperatifi, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesi ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına yönelik genelge kapsamında düzenleme yaptı.
Bu kapsamda her koltukta bir yolcu oturma düzenlemesi yapan minibüsçüler, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanları evlerine gitmeleri konusunda ikna etti.
Kooperatif sorumlusu Menderes Kıyatmaz, kooperatif olarak virüse karşı gereken önemleri aldıklarını söyledi.
Halk sağlığı için araçları her gün dezenfekte ettiklerini vurgulayan Kıyatmaz, "Aynı zamanda araçlarımızda kolonya, ıslak mendil ve dezenfektan bulunduruyoruz. Araçlarda yolcu taşıma kapasitesini yüzde 50 düşürdük. Her yolcu bir koltukta oturuyor. Yolcular arasında mesafe kurallarına çok dikkat ediyoruz. Devletimizin aldığı karara bağlı olarak 65 yaş üstü yolcuları almıyoruz. Evlerine dönmeleri konusunda uyarıyoruz. İkna ettiğimiz yaşlılarımızı evlerine gönderiyoruz. Devletimizin aldığı kararı olumlu buluyor ve yerine getiriyoruz." diye konuştu.
Minibüsçülerden Sercan Taner ise koronavirüse karşı tedbir aldıklarını belirterek, alınan kararlara uyduklarını dile getirdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Özalp, Van, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Hayırsever iş adamı hastanelere yüz binlerce eldiven bağışladı Haberler
Hayırsever iş adamı hastanelere yüz binlerce eldiven bağışladı
Ankara’da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi Haberler
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi
İhsan Amca’ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza verildi Haberler
İhsan Amca'ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza verildi
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi Haberler
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Cihazları yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz Haberler
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Cihazları yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz Haberler
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti Haberler
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor! Haberler
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor!

Son Dakika Güncel Haberleri

19:02: Uşak'ta 'Evde Kal' çağrısına uymayan vatandaşlar sokakları doldurdu - Haber 19:02: Batman Belediyesine Vali Şahin kayyum olarak atandı - Haber 19:01: Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi - Haber 19:00: Kars'ta kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı - Haber 18:58: HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam'dan koronavirüs değerlendirmesi Açıklaması - Haber 18:56: Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz'a ertelendi - Haber 18:14: Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi - Haber 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler 18:06: Son Dakika: İhsan Amca'yı korkutarak video çeken gence verilen ceza belli oldu - Haber 17:47: İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz - Haber 17:13: Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı - Haber
Loading