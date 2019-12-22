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Van'da minibüste 40 kilo eroin ele geçirildi

Van'da minibüste 40 kilo eroin ele geçirildiVan'ın Edremit ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste, narkotik köpeği 'Oscar' ile yaptığı aramada üst tavan döşemelerine zulalanmış 40 kilo 325 gram eroin ele geçirildi.

22.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 22.12.2019 11:42
'da minibüste 40 kilo eroin ele geçirildi
Van'ın ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste, narkotik köpeği 'Oscar' ile yaptığı aramada üst tavan döşemelerine zulalanmış 40 kilo 325 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri minibüsü durdurdu. Narkotik köpeği 'Oscar' ile yapılan detaylı aramada minibüsün üst tavan döşemelerine zulalanmış 40 kilo 325 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Van'da minibüste 40 kilo eroin ele geçirildi

Narkotik, Edremit, Van, Güncel

Kaynak: DHA


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