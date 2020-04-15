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Van'da minibüsün tabanında kaçak sigara bulundu

Van'ın Tuşba ilçesinde minibüsün tabanına gizlenmiş 5 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

15.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:50
Van'da minibüsün tabanında kaçak sigara bulundu
Van 'ın Tuşba ilçesinde minibüsün tabanına gizlenmiş 5 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van- Erciş kara yolunda oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Aramada, minibüsün tabanına yapılan damperli düzenekle zulalanmış 5 bin 900 paket gümrük kaçağı bulundu.

Gözaltına alınan sürücü İ.G. sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Erciş, Tuşba, Van, Güncel
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