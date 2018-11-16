Van'da "Moral: En İyi İlaçtır" Kermesi

16 Kasım 2018 Cuma 14:14



16 Kasım 2018 Cuma 14:14

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi tarafından lösemili hastalara destek olmak amacıyla "Moral: En İyi İlaçtır" temalı kermes düzenlendi.Kentin en köklü okullarından biri olan ve bin 281 öğrencisi bulunan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinin Değerler ve Müzik kulüpleri; öğrencilerin, lösemi hastalarını anlaması ve moral desteği vermeleri amacıyla kermes düzenledi. Okul Müdür Yardımcısı Oya Orhun öncülüğünde düzenlenen ve büyük ilgi gören kermesle ilgili açıklamalarda bulunan Müdür Zeynel Abidin Akkuş, "Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri olarak lösemi hastaları için 'Moral: En İyi İlaçtır' temalı kermes düzenledik. Amacımız, lösemili kardeşlerimizi hatırlamak, hatırlatmak ve lösemi hastaları için farkındalık oluşturmaktır. Öğrencilerimizin evden getirdikleri yiyecek ve içecekler, okulumuzda kurulan stantlarda satışa sunuldu. Kermes etkinliği, okulumuzun müzik grubunun da eşlik etmesiyle renkli bir atmosferde yapıldı. Ayrıca 9. sınıflarımızdan bir grup öğrencimizin de hastalıkla ilgili bilgi vermesi ve maske takıp dağıtmaları ayrıca güzel oldu. Etkinliğimize, okulumuzdaki her kademeden öğrencinin destek vermesi, geleceğe dönük ümitlerimizi taze tutmamıza vesile oldu" dedi.Lösemili çocuklara destekKermesten elde edilen geliri lösemili çocuklar için kullanacaklarını ve bu hastalıkla mücadele edenlere destek olmaya çalışacaklarını dile getiren Zeynel Abidin Akkuş, "Öncelikle bu kermeste çokça emek sarf eden başta öğrencilerimize, öğretmenlerimize, okulumuzun idarecilerine ve müzikleri ile öğrencilerimize moral ve motivasyon sağlayan, kermesimizin daha eğlenceli hale gelmesine vesile olan müzik öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Daha nice güzel etkinlikler yapmayı Yüce Rabbimiz Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ailesi olarak bize nasip etmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı."Keyifli ve bir o kadar da anlamlı bir etkinlik oldu"Kermese öncülük eden Okul Müdür Yardımcısı Oya Orhun ise, öğretmen ve öğrencilerle güzel bir çalışma başlattıklarını belirterek, "Keyifli ve bir o kadar da anlamlı bir etkinlik oldu. Kermesten bin 400 TL gelir elde ettik. Bu parayla Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezindeki çocuklarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanacağız. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezindeki doktor ve hemşirelerle birlikte çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta hastaneye giderek müzik sunumu ve palyaço gösteri yaparak pasta keseceğiz. Lösemili çocuklarımıza oyuncak ve kıyafet desteğinde bulunacağız" ifadelerini kullandı."Bu bir ekip işidir"Akademik başarının yanında sosyal sorumluluk bilincinin de öğrencilere verilmesi gerektiğini dile getiren Orhun, "Okul ortamında çocukların sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarını istiyoruz. Öğrencilerimizin kendi kazandıkları parayla yardım yapmalarını öncülük ediyoruz. Bu bir ekip işidir. Öğretmen ve öğrencilerimizle iyi bir ekip kurduk ve bu tür çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.Oya Orhun, lösemili çocuklar yararına konser de düzenlemek istediklerini, ancak Van Devlet Tiyatrosu tarafından salonun tahsis edilmemesinden dolayı ileri bir tarihe ertelediklerini de sözlerine ekledi. - VAN