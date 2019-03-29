Van'da Münazara Yarışmasının Finali Yapıldı

Kaynak: İHA

Van'ın Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Tuşba'da Fikirler Konuşuyor" üçüncü geleneksel münazara yarışmasının finali yapıldı.Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Tuşba Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği liseler arası 'Fikirler Konuşuyor' münazara yarışmasının finali, Tuşba Fen Lisesi ile Vali Haydar Bey Anadolu Lisesi öğrencileri arasında gerçekleşti. TED Van Kolejinin konferans salonunda düzenlenen münazara yarışmasına Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, MEB Bakan Danışmanı Dr. Adem Çilek, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.Program öncesi TED Van Koleji öğrencileri "Fridays For Future" adlı küresel harekete dikkat çekmek amacıyla ellerindeki dövizlerle sahneye çıkarak 'yeşil dünya' sloganı attılar. İşitme engellilerin işaret diliyle okuduğu İstiklal Marşı'nın ardından bir konuşma yapan Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, TED Van Koleji öğrencilerini çevreye, suya, havaya, toprağa ve yeşil dünyaya dikkat çekmek için yaptıkları etkinlikten dolayı tebrik etti. Münazara yarışmalarındaki amaçlarının; öğrencilerin bundan sonraki hayatlarında analiz eden, yorumlayan ve üstün başarılar sergilemesi olduğunu ifade eden Başkan Özgökçe, "Öğrencilerimiz münazara yarışmalarında bir avukat veya bir profesör gibi kendilerine tanınan zaman içerisinde fikirlerini en iyi şekilde aktarıyorlar. Münazaralarda en önemli olan şey müzakere etmektir. Burada kimsenin kalbini kırmadan fikrini izah etmektir. Bugüne kadar bütün münazara yarışmalarına katılan okul öğrencilerimize, onları yetiştiren danışman öğretmenlerimize ve okul idarelerine teşekkür ederim" dedi.Oldukça çekişmeli geçen yarışmanın sonunda Vali Haydar Bey Anadolu Lisesi öğrencileri 93.78 puan alırken, Tuşba Fen Lisesi öğrencileri ise 94.77 puan alarak üçüncü geleneksel münazara yarışmasının birincisi seçildi. Yarışmada birincisi olan okulun öğrencilerine tam altın, okula laptop bilgisayar verilirken, ikinci olan okulun öğrencilerine yarım altın, okula ise laptop bilgisayar verildi. - VAN