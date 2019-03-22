Van'da "Nöbetçi Noter" Uygulaması Başlıyor

Van
Noter Odası, Adalet Bakanlığınca 6 Nisan'da hayata geçirilmesi planlanan "nöbetçi noter" uygulaması için hazırlıklarını tamamladı.
Hafta içi çalıştığı için noterlere gidemeyen, işlemlerini yetiştiremeyen vatandaşların mağduriyet yaşamasını engellemek amacıyla başlatılacak uygulama için Van'da, çekilen kura ile nöbet günleri belirlendi.
Van 1. Noteri ve Noter Odası Başkanı Betül Tortamış, yaptığı açıklamada, uygulama ile ilgili hazırlıklarını tamamladıklarını ve nöbetçi noterlerin yerini ve telefonlarını çeşitli yöntemlerle vatandaşlara duyuracaklarını söyledi.
6 Nisan'da başlayacak uygulamanın detaylarını anlatan Tortamış, şu bilgileri verdi:
"Bakanlığımızdan yazı geldiğinde hangi noterliklerin nöbetçi olacağını liste olarak ilgili kurumlara vereceğimiz gibi kendi noterliklerimizin de kapısına asacağız. Böylece vatandaşlarımız herhangi bir noterliğe geldiğinde hangi noterin o gün nöbetçi olduğunu öğrenebilecek. Bu kapsamda kentteki yerel gazetelerimizden de nöbetçi noter çizelgesinin yer almasını talep edeceğiz. Nöbetçi noterler için ilk etapta cumartesi ve pazar günleri hafta içi mesai saatlerinde olduğu gibi çalışacaklar. Nöbetçi noterlerde hafta içi yapılabilen tüm işlemler yapılabilecek. Dini ve resmi bayramlarda ise noterler kapalı olacak."
İlçelerde nöbetçi noterlerin olmayacağını dile getiren Tortamış, Van'da da hafta sonlarında bir noterin nöbetçi olacağını aktardı.
Van, Güncel
Kaynak: AA