Haberler » Güncel » Van'da öğrenciler sokaktaki köpekler için kulübe yaptı - Haber

Van'da öğrenciler sokaktaki köpekler için kulübe yaptı

Van'ın Erciş ilçesinde lise öğrencileri, okuldaki atölyelerde sokak köpekleri için 30 kulübe yaparak, belirlenen alana bıraktı.

26.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:19 Van'da öğrenciler sokaktaki köpekler için kulübe yaptı
'ın ilçesinde lise öğrencileri, okuldaki atölyelerde sokak köpekleri için 30 kulübe yaparak, belirlenen alana bıraktı.
Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, havaların soğuması üzerine sokakta üşüyen köpeklere yardım etmek amacıyla öğretmenleriyle Erciş Belediyesine başvurarak, kulübe için malzeme desteği talep etti.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatıyla tahta, demir ve boya yardımında bulunulan öğrenciler, atölyelerde köpekler için 10 kulübe hazırladı.
İlçe sakinlerinden Ayşe Yıldız'ın da öğrencilerin çalışmasını sosyal medyadan paylaşarak yaptığı destek çağrısı üzerine Türkiye'nin birçok yerinden ve yurt dışından yardım alan öğrenciler, bu sayede 20 kulübe daha hazırlayarak, belirlenen alana yerleştirdi.
"İlçede ilk kez yapıldı"
Mehmetbeyoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin çevre ve doğa bilinciyle hayvan sevgisinin bütünleşmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.
Belediyenin desteği, öğrencilerin hassasiyeti sayesinde anlamlı bir çalışmanın gerçekleştirildiğini vurgulayan Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:
"Sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle yapılan 30 kulübenin etrafını çitlerle muhafaza altına alarak modern bir hayvan barınağı yaptık. İlçede ilk kez yapılan bir çalışma oldu. Dünyada sadece insanların yaşamadığını, bütün canlıların yaşama hakkına saygı göstermemiz gerektiğini unutmamalıyız. Bu düşünceyi gelecek kuşaklara da aktarmamız çok önemli."
Lise Müdürü Veysel Sağlam ise belediye ve okul iş birliğiyle güzel bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Sağlam, çalışmanın çocukların hayvan sevgisini pekiştirmesi açısından da önemli olduğunu ifade etti.
Öğrencilerden Fadime Şahin, "Bundan sonra kediler için de aynı çalışmayı yapmak istiyoruz. Köpekler üşümesin, soğuktan ölmesin diye yaptık. Hayvanseverlerden mama desteğinde bulunmalarını istiyoruz." dedi.

Ayşe Yıldız, Erciş, Van, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:40   ARNAVUTKÖY'DE KAZA SONRASI ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI - Haber
13:40   Bartın'da FETÖ'nün sözde il ve ilçe imamı hakim karşısında - Haber
13:40   Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan "sözleşmeli personel" açıklaması Açıklaması - Haber
13:40   Altıeylül'de "Çocuk İstismarının Önlenmesi ve Bilgilendirme Protokolü" imzalandı - Haber
13:36   Hayvansever çiftten yürek ısıtan görüntüler - Haber
12:43   15 yaşındaki çırağı, vida numarasını unuttuğu için pantolonunu indirip caraskala astı - Haber
12:40   Bakan Soylu müjdeyi verdi, HDP İl Binası önünde evlat nöbetindeki kadın evladına kavuştu - Haber
12:10   Oğlunu kaybettikten sonra gelen makbuzla bir kez daha yıkıldı - Haber
12:09   Dere taştı, Bartın-Kastamonu yolu ulaşıma kapandı - Haber
11:29   Dilenci kılığına girip ahlaksız teklif alan CNN Türk muhabiri o anları anlattı - Haber
26.12.2019 13:47:38