Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Van'da öğretmenlerden 'evde kal' klibi

VAN'ın Gürpınar ilçesinde bulunan Gürpınar Güzelsu Borsa İstanbul (BİST) Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmenleri, öğrencileri için 'evde kal' klibi hazırladı.

02.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:24
Van'da öğretmenlerden 'evde kal' klibi

VAN'ın Gürpınar ilçesinde bulunan Gürpınar Güzelsu Borsa İstanbul (BİST) Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmenleri, öğrencileri için 'evde kal' klibi hazırladı. Öğretmenlerin hazırladığı klip, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronoviris nedeniyle yapılan çalışmalar devam ederken, virüsün yayılmaması ve sosyal mesafenin korunması için de sürekli çağrılar yapılıyor. Yetkililerin, sanatçıların yaptıkları 'evde kal' çağrılarına, Gürpınar Güzelsu BİST Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmenleri de katıldı. Okul Müdürü Akif Bilgin ve 16 öğretmen, bir klip hazırlayarak, öğrencilerinin evde çıkmamalarını isteyip, duydukları hasreti dile getirdi. Hazırlanan klip sosyal medyada da paylaşıldı. Okul Müdürü Akif Bilgin, amaçlarının zor günlerde öğrencilerine moral vermek olduğunu söyledi. Bilgin, "Zorlu süreçte herkese sorumluluklar düşüyor. Biz de bunu dile getirmek için klip hazırladık. Öğrencilerimize ve ailelerine moral verirken ayrıca sosyal mesaj vermeye çalıştık. İnşallah en kısa zamanda öğrencilerimize kavuşuruz ve bu zorlu günler geride kalır" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Borsa İstanbul, Gürpınar, Güzelsu, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Van'da öğretmenlerden 'evde kal' klibi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu, Erdoğan’ın ’Devlet içinde devlet olmaz’ eleştirisine yanıt verdi Haberler
İmamoğlu, Erdoğan'ın "Devlet içinde devlet olmaz" eleştirisine yanıt verdi
Erzurumlu Naci amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu Haberler
Erzurumlu Naci amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu
Koronavirüse meydan okuyan şarkıcı, bin kişiye maske dağıttı Haberler
Koronavirüse meydan okuyan şarkıcı, bin kişiye maske dağıttı
Yeni infaz düzenlemesi yargı sürecindeki suçları da kapsayacak Haberler
Yeni infaz düzenlemesi yargı sürecindeki suçları da kapsayacak
’Dayanamayıp aldım’ diyen minübüs şoförü, ceza yemekten kurtulamadı Haberler
"Dayanamayıp aldım" diyen minübüs şoförü, ceza yemekten kurtulamadı
Bakan Albayrak, Kur’an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı Haberler
Bakan Albayrak, Kur'an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı
Cemil Hoca’dan geriye öğrencilerinin moral için hazırladığı klip kaldı Haberler
Cemil Hoca'dan geriye öğrencilerinin moral için hazırladığı klip kaldı
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı Haberler
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:46: Hatay'da 17 suçtan aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haber 13:45: Mardin'de koronavirüsten ölen 2 kişi toprağa verildi - Haber 13:45: Korona hastası alkol almak hastaneden çıktı, tutuklandı - Haber 13:45: Kaymakam Erat ve Başkan Çoban'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek - Haber 13:45: Hakkarili iş adamından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 100 bin TL destek - Haber 13:16: Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak - Haber 12:42: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı - Haber 12:27: Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek - Ekonomi 12:08: İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı - Haber 12:05: Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi - Haber 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler 11:34: Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor - Haber