Van'da okuldan uzak kalan öğretmen ve öğrenciler klip çekti

Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okuldan uzak kalan öğretmen ve öğrenciler, sanal ortamda bir araya gelerek, Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü seslendirdi, klip çekti.

28.05.2020 10:21 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:29
Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okuldan uzak kalan öğretmen ve öğrenciler, sanal ortamda bir araya gelerek, Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü seslendirdi, klip çekti.
Edremit ilçesindeki Şehit Jandarma Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulunda görevli müzik öğretmeni Esin Tekin Baran, EBA TV ve telekonferans yöntemiyle görüştüğü öğrencileriyle etkinlik gerçekleştirdi.
Öğrencileriyle "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü seslendiren Baran'a okuldaki diğer öğretmen ve öğrenciler de çektikleri kısa videolarla destek verdi.
Gönderilen videoların montajlanmasıyla hazırlanıp sosyal medya üzerinden paylaşılan klip, kısa sürede birçok kişi tarafından izlendi.
Müzik öğretmeni Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya genelinde etkili olan Kovid-19 salgını nedeniyle okuldan ve öğrencilerden uzak kaldıklarını söyledi.
"Dijital ortam sınıf ortamının yerini tutamaz"
Öğrencilere olan özlemini gidermek böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdiğini anlatan Baran, şunları söyledi:
"Koronavirüs nedeniyle insanlar, ailelerinden ve arkadaşlarından uzak kaldı. Okullar kapandığı için öğretmen öğrenci ilişkisi sınıf ortamından dijital ortama taşındı. Dijital ortam sınıf ortamının yerini tutamaz. Bu süreci en kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum. Okulumuza olan özlemimizi bir nebze olsa gidermek için böyle bir böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdik. Okulumuzdaki öğretmen ve öğrencilerle 'Uzun ince bir yoldayım' türküsünü seslendirerek gönülleri birleştirmeye çalıştık. Hazırladığımız klibi sosyal medyaya hesaplarımızdan paylaştık. Klibi izleyenlerden çok olumlu tepkiler aldık. Bu süreçte müzik eve sığar diyoruz. Bu çalışmayı tüm öğretmen ve öğrencilere armağan ediyoruz. Çalışmamıza destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." Van’da okuldan uzak kalan öğretmen ve öğrenciler klip çekti

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Van, Güncel, Haber

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