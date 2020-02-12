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Van'da okullar 2 gün tatil edildi

VAN merkez ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle, okullar 2 gün süreyle tatil edildi.

12.02.2020 16:57 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:57Van'da okullar 2 gün tatil edildi

VAN merkez ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle, okullar 2 gün süreyle tatil edildi. Kamuda görevli engelli ve hamile kadınlar da aynı günlerde idari izinli sayıldı.

Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Van genelinde okulların Perşembe ve Cuma günü tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: "İlimiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde eğitim ve öğretime 13-14 Şubat 2020 tarihlerinde 2 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de 2 gün süreyle ideri izinli sayılacaktır."



Van, Güncel

Kaynak: DHA

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