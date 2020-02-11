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Van'da okullar tatil edildi

VAN merkez ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle, okullar yarın için tatil edilirken, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınlarda aynı gün idari izinli sayıldı.

11.02.2020 19:27 | Son Güncelleme: 11.02.2020 19:27Van'da okullar tatil edildi

VAN merkez ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle, okullar yarın için tatil edilirken, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınlarda aynı gün idari izinli sayıldı.

Valiliği'nden yapılan açıklamada, etkili olan  soğuk hava ve aşırı buzlanma  nedeniyme Van genelinde okulların çarşamba günü tatil edildiği belirtilerek, "İlimiz genelinde olumsuz hava koşulları  ve buzlanma hakim olduğundan, kent genelinde  öğretime 12 Şubat  2020 (Çarşamba )günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de don ve buzlanmadan kaynaklı olası kazalara maruz kalmamaları için aynı gün idari izinli sayılmıştır" denildi.Bu arada, Çatak-Bahçesaray karayolu Yapılı Mezrası, Korulu ve Bilgi Mahallesi yoluna çığ düştü. Ekipler, kapanan karayolunu tekrar ulaşıma açmak için başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor.



Van Valiliği, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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