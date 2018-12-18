Van'da "Olgunlaşma Enstitüsü" Kurulacak

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Van Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tuşba Belediyesi işbirliği ile kurulacak olan "Olgunlaşma Enstitüsü" için iş birliği protokolü imzalandı.Van Valiliğinde düzenlenen programda, Vali Vekili Sinan Aslan, Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, işbirliği protokolünü imzaladı.Vali Vekili Aslan, programda yaptığı konuşmada, projenin Van için önemli bir hizmet olduğunu söyledi.Tuşba Belediyesinin kalecik bölgesinde yaptırdığı tarihi Van Evlerinden üç tanesini proje için tahsis ettiğini belirten Aslan, "Bu güzel çalışma kültürümüze, buradaki yöremize, bölgemize çok güzel hizmetler edecek. Çok memnun olduk, güzel bir çalışma olacağına inanıyoruz. Katkılarından dolayı Tuşba Belediyesine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tarihi Van Evleri'nde "Olgunlaşma Enstitüsü" açmanın memnuniyet verici olduğunu dile getiren Özgökçe ise, "Tarihimizi, kültürümüzü, unutmaya yüz tutan mesleklerimizi yaşatabilmek anlamında kalecik bölgesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünden devraldığımız yeri yine halkımızın hizmetine sunuyoruz. Tarihi Van Evlerinde enstitüsünün açılması bizi memnun etti. İnsanların bu evleri daha aktif kullanabilmesi için projeye sonuna kadar destek sunacağız. İnsanlarımızın burada kültürün, tüm kültürel değerlerin yaşatılması adına çaba gösteren herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.İmzalanan iş birliği protokolü, geleneksel sanatları, giyim kültürünü araştıran, asıllarını koruyarak yeni ürünler hazırlayan, arşivleyen ve gelecek kuşaklara aktaran, bunların ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtılmasını sağlayan, teknolojik gelişmelere paralel olarak sektörde yer alacak nitelikli elemanlar yetiştiren, eğitim ve öğretimin yanı sıra araştırma, tasarım, üretim, tanıtım ve pazarlama süreçlerinin tümünü gerçekleştiren bir enstitü kurulmasını kapsıyor.