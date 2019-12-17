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Van'da örgüt üyeliğinden aranan şüpheli yakalandı

VAN'ın Gevaş ilçesi Balaban mevkiinde jandarmanın yaptığı kimlik kontrolünde 'terör örgütü PKK üyesi olmak' suçundan aranan bir kişi yakalandı.

17.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:15Van'da örgüt üyeliğinden aranan şüpheli yakalandı

VAN'ın ilçesi mevkiinde jandarmanın yaptığı kimlik kontrolünde 'terör örgütü PKK üyesi olmak' suçundan aranan bir kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Gevaş  ilçesi Balaban mevkiinde jandarma ekipleri tarafından yapılan kimlik kontrolü sırasında adı açıklanmayan bir kişi yakalayarak gözaltına alındı. Yapılan GBT sorgulamasında 'terör örgütü PKK üyesi olmak' suçundan arandığı ortaya çıkan şüpheli gözaltına alındı. Kimliği açıklanmayan şüphelinin işlemleri sürüyor.



Balaban, Gevaş, PKK, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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