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Van'da OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

Van'da Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı gerçekleştirildi.

20.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:36 Van'da OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı
'da Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı gerçekleştirildi.
Orta Doğu Fuar ve Kongre Merkezi Toplantı Salonunda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yapılan toplantıda OSB'nin genel durumu değerlendirildi.
Toplantıda konuşan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, kentin üretimine katkı sağlamak, istihdam yaratmak ve halkın refah seviyesini yükseltmek için yeni arsa tahsis ettiklerini söyledi.
İhtiyaçları karşılamakta yetersiz kalan OSB hizmet binasının yerine yeni bir hizmet binası inşa etme kararı aldıklarını anlatan Aslan, kurumların güçlü olabilmesi için mali yapının sağlam temeller üzerinde kurulması ve ekonomik parametrelerinin güçlü olması gerektiğini ifade etti.
Güçlü iktisadi yapıyı teşekkül etmek için reel, şeffaf ve sürdürülebilir bir mali yapı ve rasyonel bir bütçenin temel ilkeleri olduğunu belirten Aslan, toplantının hayırlı olmasını diledi.

Organize Sanayi Bölgesi, Orta Doğu, Van, OSB, Güncel

Kaynak: AA

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