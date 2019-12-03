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Van'da otomobil ile traktör çarpıştı: 6 yaralı

Van'ın Özalp ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

03.12.2019 21:06 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:24Van'da otomobil ile traktör çarpıştı: 6 yaralı
'ın ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Veysel Kara yönetimindeki 36 FS 629 plakalı otomobil, Sugeçerler Mahallesi Kavşağı'nda, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 65 HC 167 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada, otomobil ve traktördeki 6 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü Kara, Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Özalp, Van, Güncel

Kaynak: AA

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