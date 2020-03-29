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Van'da otomobilde 3 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde otomobilde 3 kilogram eroin ele geçirildi.

29.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:53
Van'da otomobilde 3 kilo eroin ele geçirildi
Van 'ın Edremit ilçesinde otomobilde 3 kilogram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Bozu"un da kullanıldığı aramada, otomobilin ön göğüs kısmına gizlenmiş 12 pakette 3 kilo 25 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan sürücü İ.P. işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Uyuşturucu Ticareti, Edremit, Van, Güncel

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