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Van'da otomobilin bagajında 111 kilo 820 gram eroin bulundu

Van'ın İpekyolu ilçesinde otomobilde yapılan aramada 111 kilo 820 gram eroin ele geçirildi.

16.08.2019 10:50
Van'da otomobilin bagajında 111 kilo 820 gram eroin bulundu
Van'ın İpekyolu ilçesinde otomobilde yapılan aramada 111 kilo 820 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hatuniye Mahallesi'nde şüphe üzerine K.A. yönetimindeki otomobili durdurdu.
Narkotik köpeği "Oskar"ın da kullanıldığı aramada otomobilin bagajındaki 3 çuvalda 220 paket halinde 111 kilo 820 gram eroin bulundu.
Gözaltına alınan K.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Van'da otomobilin bagajında 111 kilo 820 gram eroin bulundu

Uyuşturucu Ticareti, Van, Güncel

Kaynak: AA

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