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Van'da otomobiller çarpıştı 2'si ağır 5 yaralı

Van'ın Erciş ilçesi yakınlarında, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

18.09.2019 14:02
Van'ın Erciş ilçesi yakınlarında, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, çalışma yapılan Erciş-Van yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri bilinmeyen 34 BYF 464 ile 19 AAS 757 plakalı otomobiller, kontrolden çıkıp kafa kafaya çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Otomobillerde sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 5 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Van'da otomobiller çarpıştı 2'si ağır 5 yaralı

Sabah, Erciş, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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