Van'da Oy Sayımı Başladı

Van
'da yerel seçimleri için oy kullanma süresi sona ermesinin ardından sayım işlemleri başladı. Sabah
saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 16.00 itibariyle sona erdi. Oy verme süresinin bitmesiyle sandıklar tek tek açılmaya başlandı. Oy kullanma işleminin bitimine son 5 dakika kala okul çevresinde bulunanlara çağrı yapılırken, sürenin sona ermesi ile birlikte oy kullanma işlemi de sona erdi.
Kapıların kapanması ile birlikte parti müşahitlerinin gözü önünde Vestel
Kız Meslek Lisesi
'nde mühürlü sandıklar açılarak oylar tek tek sayılmaya başlandı. - VAN
Sabah, Van, Güncel
Kaynak: İHA