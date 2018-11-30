Van'da Özel Güvenlik Görevlilerine Eğitim Verildi

30 Kasım 2018 Cuma 14:06



30 Kasım 2018 Cuma 14:06

İpekyolu ilçesindeki İmam Hatip Anadolu Lisesinde görev yapan özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi.Milli Eğitim Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında okullarda görevlendirilen güvenlik görevlilerine "Okulların ve çevresinin daha güvenli hale getirilmesi" konulu eğitim verildi.Okulun konferans salonunda düzenlenen eğitimde konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adem Çiftci, amaçlarının geleceğin teminatı çocukların güvenli bir ortamda eğitim öğretim görmeleri olduğunu söyledi.Çiftçi, "Madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunmaları açısından hayata geçirilen okullarda özel güvenlik uygulaması çok önemli. Böylelikle okullar ve çevresi daha güvenli hale gelecek. Öğrencilerin okulda güvende olacağı gibi, velilerin de bir takım endişeleri giderilecek. Bu tür eğitimleri önemsiyoruz. Çünkü söz konusu olan bizim çocuklarımızdır. Onların daha iyi ve güvenli ortamlarda eğitim almalarını sağlamak zorundayız. Bunun içinde sizlere büyük görevler düşüyor." dedi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Güvenliği ve Sağlığı Uzmanı Nurcan Alparslan, eğitim yuvalarında yapılması ve dikkat edilmesi gereken iş güvenliği ve sağlığı hakkında bilgi verdi.Seminere, bazı kamu kurumlarının amirleri ve özel güvenlik görevlileri katıldı.