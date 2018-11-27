Van'da Park Açılışı

Tuşba
Belediyesince yaptırılan yeni çocuk parkı, törenle hizmete açıldı.
Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde Tuşba Belediyesince yapımı tamamlanan parkın açılışında konuşan Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe
, önceden burada oturulacak bir alan bulunmadığını belirtti.
Özgökçe, "O dönemki belediyeler buraya park ve yeşil alan hiç yapmamışlardı. Görevi devraldığımızda mahalleliler şu kapıdan içeri girdiğinde sadece 23 ağaç görüyordu. Parkta oturabilecekleri bir alan ve çocukların oyun grupları dahi yoktu. Her mahallede çocukların ve ailelerin yürüme mesafesine sahip parklar yaptık. Belediye olarak etrafı hafif duvarla çevrilmiş bu alanı halkımız için Muhabbet Parkı yaptık" dedi.
Tuşba AK Parti İlçe Başkanı Muğdat Günini ise belediyenin yaptığı hizmet zincirinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Fevzi Özgökçe,Tuşba