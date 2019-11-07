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Van'da park halindeki minibüste 269 kilo eroin ele geçirildi

VAN'da polis ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptığı park halindeki minibüste karton koliler içerisinde 269 kilo 119 gram eroin ele geçirildi.

07.11.2019 09:13 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:13 Van'da park halindeki minibüste 269 kilo eroin ele geçirildi

VAN'da polis ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptığı park halindeki minibüste karton koliler içerisinde 269 kilo 119 gram eroin ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekibi, İpekyolu İlçesi Hafiziye Mahallesi'nde devriye görevi yaptığı sırada park halinde bulunan minibüsün durumundan şüphelenerek arama yaptı. Narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan detaylı aramalarda, karton koliler içerisinde 269 kilo 119 gram eroin ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



Narkotik, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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