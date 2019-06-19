19.06.2019 09:21
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Van'da park halindeki otomobilde 103 kilo eroin ele geçti

Van

VAN'ın Tuşba ilçesinde polisin park halindeki otomobilde narkotik köpeği 'Alfa' ile yaptığı aramada, 103 kilo 285 gram eroin ele geçirildi.

VAN'ın Tuşba ilçesinde polisin park halindeki otomobilde narkotik köpeği 'Alfa' ile yaptığı aramada, 103 kilo 285 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili otomobilin sahibi Z.D. gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde devriye görevi yürütürken, şüphe üzerine park halindeki otomobilde arama yaptı. Narkotik köpeği 'Alfa'nın da kullanıldığı aramada, aracın bagaj bölümünde 5 koli içerisinde 103 kilo 285 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili aracın sahibi Z.D. gözaltına alındı.


- Van
Kaynak: DHA
Tuşba, Narkotik, Van, Güncel

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