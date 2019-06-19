19.06.2019 10:44
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VAN'DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE 103 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Van'ın Tuşba ilçesinde polisin park halindeki otomobilde narkotik köpeği 'Alfa' ile yaptığı aramada, 103 kilo 285 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın Tuşba ilçesinde polisin park halindeki otomobilde narkotik köpeği 'Alfa' ile yaptığı aramada, 103 kilo 285 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili otomobilin sahibi Z.D. gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde devriye görevi yürütürken, şüphe üzerine park halindeki otomobilde arama yaptı. Narkotik köpeği 'Alfa'nın da kullanıldığı aramada, aracın bagaj bölümünde 5 koli içerisinde 103 kilo 285 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili aracın sahibi Z.D. gözaltına alındı.VAN'DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE 103 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
Kaynak: DHA
Tuşba, Narkotik, Van, Güncel

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